Akcja "Boże Ciało 2023". Sprawdź, którędy w Rzeszowie przejdą procesje i gdzie będą utrudnienia w ruchu

Od dziś policjanci rozpoczynają akcję pod nazwą "Boże Ciało 2023". Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym drogami Rzeszowa i powiatu oraz uczestnikom uroczystości religijnych. Akcja potrwa do 11 czerwca. Sprawdź, którędy przejdą procesje.

Od dziś do niedzieli na drogach Rzeszowa i powiatu będzie więcej patroli ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą dbali, by ruch odbywał się płynnie, zwłaszcza na głównych węzłach komunikacyjnych. Mundurowi zadbają też, o bezpieczeństwo wiernych obchodzących uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała oraz zaplanowanym na ten dzień koncertem „Jednego serca, jednego ducha”. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą partole oznakowane oraz policjanci na motorach. Nie zabraknie też radiowozów nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci ruchu drogowego nie będą pobłażać tym kierowcom, którzy za kółko wsiądą w stanie nietrzeźwości lub będą ignorować dopuszczalne prędkości. Będą zwracać uwagę, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone w fotelikach. Nad bezpieczeństwem w mieście czuwać będą funkcjonariusze z pionu prewencji.

Zamknięte ulice

W czwartek, 8 czerwca, w związku z obchodami Bożego Ciała, ulicami miasta i powiatu przejdą procesje. Z tej okazji całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice na terenie Rzeszowa. W tych miejscach, policjanci będą kierować ruchem i organizować objazdy.

Główne uroczystości Bożego Ciała w Rzeszowie, rozpoczną się o godz. 9. W związku z tym zamknięty zostanie czasowo ruch pojazdów na Placu Farnym, gdzie odbywać się będzie uroczysta msza święta. Procesja wyruszy po mszy z Placu Farnego, następnie przejdzie ulicami 3-go Maja, Zamkową, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Sokoła do Kościoła Ojców Bernardynów. Utrudnienia na tych ulicach mogą potrwać do godz. 12. Ulice 3-go Maja, Zamkowa i Lisa Kuli, będą w czasie przejścia procesji czasowo zamknięte dla innych uczestników ruchu. Kolejne zgłoszone procesje: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Bursztynowa - o godz. 11 procesja wyjdzie z Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie - Załężu, dalej ul. Ks. Jana Stączka do ul. Szafirowej, następnie przejdzie drogą serwisową do skrzyżowania z ul. Potockiego i tą ulica do stadionu, gdzie się zakończy ok. godz. 12.30.

Parafia Matki Bożej Śnieżnej, ul. Kazimierza Guzego 6 - procesja rozpocznie się ok. godz. 12.50. Przejdzie ulicą Budziwojską od nowego kościoła do Domu Kultury „Budziwój”, skąd powróci na plac kościelny i zakończy się ok. godz. 14.30. Parafia Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie - Zalesiu - procesja rozpocznie się ok. 12.45, przejdzie ul. Robotniczą, Goździkową, Sasanki i Łukasiewicza. Parafia pw. Judy Tadeusza, ul. Wita Stwosza (osiedle Kmity)- w godzinach 13.30 - 15.00, procesja przejdzie ulicami Chruściela, Bohaterów, Wyspiańskiego, Wita Stwosza do kościoła; Parafia pw. Narodzenia NMP, ul. Staroniwska 78, w godzinach od 12.30 do 14.00 procesja wyruszy z kościoła parafialnego ul. Staroniwską 78. Następnie przejdzie ulicami Staroniwską, Strzelniczą, Jana Wywrockiego i zakończy się przy Krzyżu Jubileuszowym; Parafia pw. Św. Józefa przy ul. Pl. Św. Józefa - ok. godz. 12.20 procesja wyruszy spod kościoła przy Placu Św. Józefa i przejdzie ul. Jarową i ul. Leśną, gdzie zakończy się przy posesji nr 12 ok. godz. 13.30;

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Katedra Rzeszowska - ok. godz. 13.00 procesja wyruszy spod kościoła i przejdzie ul. Tulipanową, Jaśminową, Krokusową do ul. Zimowit. Zakonczy się na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Zimowit i Sasanki ok. godz. 14.00; Parafia pw. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Lwowska 125. O godz. 10.20 procesja wyjdzie z kościoła i równoległa poboczną drogą przy ul. Lwowskiej do skrzyżowania z ul. Cienistą skręci w lewo i przejdzie przez przejście na skrzyżowaniu przez ul. Lwowską w ul. Olbrachta, kolejno ta ulicą do skrzyżowania z ul. Zygmunta I Starego w kierunku ul. Warneńczyka na parking przy Archiwum Państwowym gdzie ok. godz. 12 nastąpi jej zakończenie;

Parafia pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes, ul. Prymasa 1000 lecia na Baranówce. Procesja wyjdzie z kościoła ok. godz. 11 na ul. Ojca Kolbego i skieruje się na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na parking sklepu Frac, gdzie zakończy się ok. godz. 12;

Parafia pw. św. Huberta, ul. św. Huberta 124. Procesja wyruszy spod kościoła ok. godz. 12.45. Kolejno ul. Huberta przejdzie pod Dom Ludowy, gdzie zakończy się ok. Godz. 13.45; Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem - procesja rozpocznie się około godz. 9.45, przejdzie drogą powiatową w stronę Szkoły Podstawowej, w kierunku Strażowa. Dalej procesja skręci w prawo na drogę gminną i powróci drogą parafialną, a nastepnie wejdzie na tereny przy kościele; Parafia pw. Św. Jana Pawła II, ul. św. Kingi 5. Ok. godz. 11.30 procesja wyjdzie z kościoła w prawo do skrzyżowania z ul. Olbrachta do zabytkowej kapliczki, nastepnie ta samą trasą powróci do kaplicy parafialnej.

Jednego Serca Jednego Ducha

W czwartek (8 czerwca) godz. 17 - 23, w Parku Sybiraków odbędzie się również koncert "Jednego Serca Jednego Ducha". W koncercie może uczestniczyć nawet ponad 20 tys. osób. W tym roku miejsce koncertu zostanie wygrodzone barierkami. W związku z koncertem, w godzinach od 17 do północy, w rejonie ulic Krakowskiej, Okulickiego, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Broniewskiego, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Więcej o koncercie można przeczytać na stronach organizatora.

Policjanci informują, że dla uczestników koncertu dojeżdżających autokarami w zorganizowanych grupach, wyznaczono parkingi: na: ul. Krakowska 30B - parking przed sklepem Lidl, ul. Krakowska 20 - parking przed galerią „Nowy Świat”, ul. Okulickiego 20 - parking przed sklepem Unimet, ul. Okulickiego 14 - parking przed Hipermarketem Kaufland, ul. Okulickiego 10 - przed centrum handlowym „Rotunda”, al. Wincentego Witosa 21 - parking przy Hipermarkecie B1, Al. Wyzwolenia 6 - parking na zajezdni PKS Rzeszów, al. Wyzwolenie/ul. Orla - parking przy Parafii Matki Bożej Różańcowej.

Dla uczestników dojeżdżających samochodami osobowymi przeznaczono następujące parkingi: przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania, ul. Sucharskiego 2, parking przy Centrum Motocyklowym, ul. Broniewskiego 1 (dawne Tesco), parking przy Parafii Podniesienia Krzyża Świetego, ul. Krakowska 18, parking przy centrum handlowym Carrefour - Frac, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14.

Samochody będzie można parkować wzdłuż ulic: Kopaczewskiego, Sucharskiego, Broniewskiego, Ofiar Katynia - po obu stronach. - Mając na uwadze właściwą organizację ruchu, przypominamy o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego w trakcie parkowania oraz wyborze właściwego miejsca parkingowego, które nie będzie utrudniało przejazdu innym pojazdom. Organizatorzy będą wpuszczać widzów na teren, gdzie odbędzie się koncert od godz. 17 (organizator przewidział 6 bram wejściowych) - informuje policja. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie koncertem oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników, policjanci apelują szczególnie do grup autokarowych, których może być nawet 350, o wcześniejszy przyjazd na miejsce.

