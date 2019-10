Agnieszka Chylińska o występie Krystiana Herby w "Mam talent": klasa i absolutny talent

- To niezwykłe, że cały czas kochasz to co robisz, oddajesz się temu cały. Oglądałam występ tak, jak twoje córeczki, bo zerkałam na nie. Jestem zachwycona - nie kryła podziwu Małgorzata Foremniak.

Agustin Egurrola nazwał rzeszowskiego sportowca profesorem w tym co robi.

- Taka precyzja świadczy o tym, że to jest twoje życie. I do tego kilka humorystycznych akcentów, więc było to kompletne show. Gratuluję - ocenił pokaz.