Aga Walczak zaprasza na premierowy koncert nowej płyty "Sztuka myśli" w Rzeszowskich Piwnicach OPRAC.: mz

Autorka albumu, „Biorę to na siebie”, wydanego w czerwcu 2019 powraca z nową płytą. Aga Walczak to nie tylko jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie, ale również jedne z najlepiej złożonych technicznie linijek. Numery rzeszowskiej artystki to smaczne połączenie rapu z partiami śpiewanymi, dzięki czemu są kompozycyjnie znacznie ciekawsze niż większość tego, co proponuje nam scena.