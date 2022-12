Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego w Jasionce laureatem konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

- Nagroda dla menedżera to przede wszystkim docenienie pracy całego zespołu pracowników. W porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka mam przyjemność współpracować ze wspaniałym zespołem profesjonalnych i zaangażowanych osób, które potrafią radzić sobie z ogromnymi wyzwaniami. W moim przekonaniu to jest tak naprawdę nasza prawdziwa przewaga konkurencyjna - podkreśla prezes Adam Hamryszczak.

Podkarpackie Nagrody Gospodarcze przyznawano już po raz 21. Laureatów wybierała kapituła konkursu, którego organizatorem jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Prezes podrzeszowskiego lotniska w tym roku był już laureatem nagrody Orły Wprost w kategorii Osobowość Regionu, zaś port lotniczy został doceniony przez międzynarodową organizację branżową CAPA - Centre for Aviation i po raz pierwszy w historii otrzymał tytuł Small Airport of the Year 2022. Wyróżnienie zostało przyznane podczas dorocznej gali, która odbyła się w Gibraltarze. Lotnisko zostało nagrodzone za odegranie istotnej roli w działaniach wspierających Ukrainę, zarówno jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pomoc napływającą z całego świata, jak również ewakuację uchodźców dotkniętych kryzysem humanitarnym.