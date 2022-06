A może tak upiec serniczek? Podajemy sprawdzony przepis na smaczne ciasto

Składniki:

Wykonanie:

Ser biały przemleć w maszynce. Osobno utrzeć margarynę lub masło z cukrem. Dodawać po jednym żółtku. Następnie dodać ser, mąkę i proszek do pieczenia. Na samym końcu dodać ubitą pianę z białek. Na spód do blaszki położyć biszkopty, a na to wylać przygotowaną masą serową. Piec w 180 stopniach C przez około 1,5 godziny.