A może macie ochotę na smaczny jabłecznik? Podajemy sprawdzony przepis

Mąkę posiekać z margaryną. Dodać proszek do pieczenia, żółtka, cukier, sól oraz śmietanę. Z podanych składników zagnieść ciasto. Podzielić je na dwie części. Jedną z nich włożyć do zamrażalnika, drugą rozwałkować i położyć na spód blaszki. Na ciasto dać 1,5 kg jabłek pokrojonych w plastry, posypać wszystko cynamonem. Ubić pianę, dodać 1 szklankę cukru i ubijać dalej. Na koniec dodać kisiel, lekko zamieszać i wyłożyć na jabłka. Ciasto z zamrażalnika zetrzeć na tarce na pianę. Piec 45 minut w temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu placek posypać cukrem pudrem.