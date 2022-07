9 milionów złotych w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na 2023 rok. 7 lipca startuje zgłaszanie projektów

- Po debacie w Rzeszowie na ten temat doszliśmy do jasnego przekonania: budżet obywatelski na pewno będzie - mówił prezydent. - Nie rezygnujemy z tej idei, choć sytuacja nie jest łatwa. Co więcej, zreformowaliśmy troszkę nasz budżet obywatelski, aby można było realizować ważne i potrzebne rzeczy. Okazało się bowiem, że w tych kategoriach, które mieliśmy, zwłaszcza pierwszej i drugiej, zgłaszane projekty przekraczały zakładane budżety. Nie dało się za 200 tys. zł wykonać czegoś, co było na danym osiedlu sensowne. Powodowało to, że robiliśmy rzeczy mniej potrzebne albo z kolei trzeba było dokładać drugie tyle z budżetu miasta.

Na czym polegają zmiany?

Robert Walawender, przewodniczący komisji Rady Miasta ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego podał harmonogram RBO 2023.

1. zgłaszanie projektów – od 7 do 22 lipca 2022 r.,

2. weryfikacja zgłoszonych projektów – od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r.,

3. sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania – 22 sierpnia 2022 r.,

4. składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania – do 29 sierpnia 2022 r.,

5. głosowanie – od 5 września do 7 października 2022 r.,

6. publikacja wyników głosowania – 14 października 2022 r.