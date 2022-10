9-letnia Anita Opiela z Rzeszowa w konkursie PKN ORLEN Szukamy Mistrzów Podwórka. Pomóżmy spełnić jej marzenie!

Anita Opiela z Rzeszowa, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie, na co dzień zawodniczka Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie sekcji fitnessu akrobatycznego Fit Kids Academy by Grzegorz Bielec zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Orlenu "Szukamy Mistrzów Podwórka".

- Z 433 zgłoszeń z całej Polski wybrano 64 najciekawsze nagrania, wśród nich jest nagranie Anity - opowiada Anna Opiela, mama Anity.

I dodaje, że do 23 października (niedzieli) do północy można głosować na jej córkę. - Głos można oddawać bezpłatnie co 24 h wchodząc na stronę www.i.pl/mistrzowie - mówi mama Anitki.

Tylko pięcioro dzieci z największą liczbą głosów wygrywa spotkanie i trening z jednym z najlepszych sportowców w Polsce z Orlen Team. - Będzie to spotkanie m.in. z Bartoszem Kurkiem, Pawłem Fajdkiem, Bartoszem Zmarzlikiem czy Robertem Kubicą - wyjaśnia mama Anity. - Anita ma ogromne szanse, do wczoraj cały czas utrzymywała się w pierwszej piątce. Dziś spadła na 6 miejsce. Dlatego prosimy czytelników o wsparcie.