820 tys. zł kary nałożył UOKiK na spółkę obsługującą parkingi w całym kraju. Część z nich znajduje się w Rzeszowie

APCOA Parking Polska jest operatorem parkingów przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych na terenie całego kraju. W Rzeszowie spółka zarządza dziewięcioma parkingami, m.in. przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie przy sklepach LiDL i Kaufland oraz przy dworcu PKS przy ul. Grottgera. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierały liczne skargi dotyczące praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę. Prezes UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – spółka musi zapłacić ponad 820 tys. zł kary (822 850 zł).

Bezprawne ograniczenia

APCOA Parking Polska ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem powinna uwzględniać także te składane w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto, spółka informowała, że termin w jakim rozpatrzy reklamacje może być dłuższy niż 30 dni. Jest to sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która wskazuje, że nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z implementacją dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni.