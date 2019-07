800 tysięcy zł dla podkarpackich uczelni od marszałka. Kupią robota, stworzą pracownię hotelarską

Zarząd województwa podkarpackiego przyznał dotacje na inwestycje siedmiu podkarpackim uczelniom.

- Część tych pieniędzy trafi na zadania i projekty, które wspierają kształcenie w zawodach poszukiwanych, deficytowych w naszym regionie - zwraca uwagę marszałek Władysław Ortyl.

Politechnika Rzeszowska otrzymała 300 tys. zł.

- Przeznaczymy je na rozwój działającego od kilku lat Centrum Fizjoterapii i Sportu - mówi prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki PRz. - Przede wszystkim na wyposażenie w nowoczesną aparaturę, pozwalającą na rozwinięcie kierunków: inżynierii medycznej oraz lotnictwa i kosmonautyki.

Tłumaczy, że chodzi m.in. o poprawę spadającej z roku na rok kondycji fizycznej studentów, m.in. pilotażu. A przecież pilot jest kojarzony zawsze z osobą sprawną, dynamiczną, szczupłą, wysportowaną.

Centrum doposażone zostanie w urządzenia treningowe i rehabilitacyjne, aparaturę pomiarową i badawczą. Planowane zakupy to m.in. aparat do terapii falą uderzeniową, zestaw do rejestracji i analizy EMG.