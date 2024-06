70 niesamowitych, premierowych makiet, setki modeli z blisko 5 000 000 klocków LEGO® już wkrótce w MILLENIUM HALL Rzeszów!

Czy można w jednym miejscu zgromadzić miliony maleńkich klocków i sprawić, że stworzą one jedną spójną całość? Nam się to udało! Zapraszamy do obejrzenia galerii plakatów filmowych odtworzonych z klocków LEGO® oraz zabawę z obrazami przedstawiającymi iluzje optyczne. Ponadto organizatorzy „namalowali” klockami Solar System oraz autorską i nieco abstrakcyjną wizję konstelacji gwiazd - mówią Organizatorzy.