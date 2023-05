6 zasad bezpiecznego korzystania ze słońca. Zbyt długie przebywanie na słońcu niesie za sobą poważne zagrożenia OPRAC.: Urszula Sobol

Archiwum/Communication Advisor / Healthcare & Pharma 24/7 Communication

Wiosna i lato to idealny czas, aby spędzać każdą wolną chwilę na świeżym powietrzu. Kiedy pojawiają się pierwsze słoneczne dni, wyruszamy na odpoczynek nad morze, jezioro czy do pobliskiego parku chcąc jak najwięcej czasu spędzić korzystając z promieni słońca. To niesie ze sobą wiele korzyści – przebywanie na słońcu działa antydepresyjnie, polepsza sen, wzmacnia układ odpornościowy, a także zwiększa stężenie witaminy D w organizmie. Niestety, zbyt długie przebywanie na słońcu niesie za sobą poważne zagrożenia, takie jak oparzenia czy nawet czerniak skóry. Jak zatem bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych?