45 studentów z różnych państw Europy przyjechało na Politechnikę Rzeszowską. Dzięki programowi Erasmus

- Cieszę się, że z oferty studiów na różnych wydziałach Politechniki Rzeszowskiej skorzysta aż tylu Erasmusów z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. To potwierdza, że nasza uczelnia cieszy się bardzo dobrą opinią wśród europejskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus+. To najważniejszy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu od ponad trzech dekad wspiera uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów, umożliwiając również wyjazdy na studia lub praktyki zagraniczne - zwraca uwagę profesor.

Zasada wzajemności w realizowaniu umów międzyinstytucjonalnych umożliwia studentom Politechniki Rzeszowskiej wyjazd na semestralne studia do uniwersytetów, z których przyjechali studenci, tj.: Universidad Rey Juan Carlos, University of Seville, Munzur University, Universidade do Minho, Coimbra Institute of Engineering, Universidad de Oviedo, Universidade de Aveiro, University of the Basque Country, Eskisehir Technical University, Universidade de Coimbra, Ca' Foscari University of Venice, Fachhochschule Südwestfalen, Erciyes University, Universidade da Beira Interior.

Nabór na wyjazdy w ramach programu dla studentów PRz rozpocznie się początkiem marca 2023 r.

Studenci Erasmusa oprócz tego, że uzyskali niezbędne informacje dotyczące organizacji kształcenia, zakwaterowania, praw i obowiązków studenta PRz, to mają też program integracyjny przygotowany specjalnie dla nich na semestr zimowy: wyjście do parku trampolin oraz wycieczkę do Muzeum Zamku w Łańcucie.