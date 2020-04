43 interwencje policji w Rzeszowie. Było łamanie kwarantanny, izba wytrzeźwień. Raport z ostatnich dni

Do komend trafiło łącznie pięć zgłoszeń o przekroczeniu dopuszczalnej liczby osób w kościołach.

- Jedna starsza pani notorycznie nie poddaje się kwarantannie. Porusza się, odwiedza pogotowie czy szpitale, mamy stamtąd zgłoszenia. Został już złożony wniosek do inspektora sanitarnego o wielokrotnym złamaniu zasad

Policjantom zapadła w pamięć także inna sytuacja. W niedzielę zatrzymali kierowcę, który - jak twierdził - jechał wraz z kolegą po przyprawy. Działo się to w Śródmieściu, podczas gry kierujący oraz pasażer mieszkają w zupełnie innym miejscu.

- To byli młodzi ludzie, ok. 20 lat. Panowie tłumaczyli się, że jeden pojechał po przyprawy, a drugi mu w tym towarzyszył. Uważali, że nie popełnili wykroczenia, a przepisy ich nie obowiązują i nie muszą się do nich stosować. Odmówili przyjęcia mandatu, w związku z czym będą wnioski o ukaranie - opisuje Szeląg.