42-letni motocyklista z Rzeszowa zginął w rejonie zjazdu z autostrady A4 Łukasz Solski

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po godzinie 13:00 w rejonie zjazdu z autostrady A4, w miejscowości Mirocin koło Przeworska. Kierujący motocyklem marki Suzuki, 42-letni mieszkaniec Rzeszowa, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do uderzenia w bariery ochronne.