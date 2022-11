40 urodziny zespołu T.LOVE w klubie "Pod Palmą" już w niedzielę

Fani zespołu czekali na kolejną płytę T.Love siedem lat. Za większość kompozycji na nowym krążku odpowiada Janek Benedek, który wrócił do zespołu podczas prac nad nowym albumem. Płytę „HAU! HAU!” zapowiadają single „Pochodnia” i „Ponura Żniwiarka”. W pierwszym z nich gościnnie zaśpiewała z Muńkiem Staszczykiem Kasia Sienkiewicz – wokalistka zespołu Kwiat Jabłoni. „Pochodnia” to piosenka o ogniu miłości, pełna wspomnień i klasycznych brzmień gitarowych z lat 80. Razem z teledyskiem Marty Kacprzak, zawierającym wyjątkowe, archiwalne zdjęcia zespołu, „Pochodnia” staje się doskonałym preludium do tego, co czeka na fanów T.Love w 2022 roku.

Nowa płyta i trasa koncertowa „HAU! HAU!” to również doskonała okazja do świętowania przypadającego w tym roku jubileuszu grupy. Na koncertach usłyszymy najnowsze kawałki T.Love oraz hity, które towarzyszą nam od lat.