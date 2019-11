Wiedza o tym, gdzie możemy dostać najtańsze ubezpieczenie OC, często rozchodzi się pocztą pantoflową. Przyjaciele i rodzina nierzadko sugerują, gdzie należy się udać, aby zaoszczędzić pieniądze.

Niestety, nie jest to w ogóle prawidłowy tok myślenia, ponieważ to, co może być tanie dla członka naszej rodziny, może okazać się bardzo drogie dla nas w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Średnia cena za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne wynosi w Rzeszowie zaledwie 614 zł, w porównaniu z innymi miastami nie jest to suma wygórowana.Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Bez niego nie można poruszać się po polskich drogach legalnie. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają dokładnie taki sam zakres ochrony w przypadku OC, ponieważ wynika on z przepisów polskiego prawa. Jest o tyle wygodne, że kierowca dokonując wyboru, nie spędza wieczorów na wnikliwej analizie różnic pomiędzy Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w poszczególnych zakładach, a jedynie weryfikuje wysokość składki, aby szybko i skutecznie znaleźć ubezpieczyciela. Warto skorzystać z dobrodziejstw Internetu. Jedną z takich darmowych platform jest Mubi . Wystarczy, że wprowadzimy do niej podstawowe dane dotyczące samochodu i kierowcy, a otrzymamy tabelę przedstawiającą listing ofert większości zakładów ubezpieczeniowych. Bardzo ułatwia to dokonanie wyboru. W dzisiejszych czasach nikt nie ma ochoty na umawianie się z doradcą czy agentem ubezpieczeniowym, ponieważ trzeba znaleźć na to termin i zawczasu zaplanować takie działanie. Teraz liczy się tylko to, aby samochód był ubezpieczony zgodnie z polskim prawem.Za brak ważnego ubezpieczenia OC grożą bardzo wysokie kary. Ponieważ są związane z wysokością pensji minimalnej, wzrosną już od 1 stycznia 2020 roku. Poruszając się samochodem bez OC powyżej 14 dni zapłacimy aż 5200 zł! Ale to nie wszystko! Jeśli w tym czasie spowodujemy wypadek lub kolizję to odpowiemy za wszystkie szkody z własnych pieniędzy. Mogą to być niemałe sumy! Szczególnie, jeżeli poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu. Możliwe, że w takiej sytuacji będziemy zmuszeni do płacenia długotrwałej renty, opłat za rehabilitację, a nawet i za przeszkolenie do zmiany dotychczas wykonywanego zawodu przez ofiarę. Jeśli doliczymy do tego kwoty związane z naprawą samochodu, to może się okazać, że nasz majątek nie pokrywa wszystkich roszczeń poszkodowanego. Obecnie ceny ubezpieczeń obowiązkowych są niezwykle niskie i niewykupienie OC jest nie tylko karalne, ale również mało roztropne. To właśnie z OC ubezpieczyciel wypłaca wszystkim osobom poszkodowanym rekompensaty za zdarzenia drogowe.Towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim interesuje je samochód to jest: rok produkcji, stan techniczny, pojemność silnika, jak również marka i model. Na tej podstawie ubezpieczyciel wylicza część składową kwoty polisy. Interesuje go również, kto będzie prowadził auto czy kierowca jest doświadczony, od ilu lat posiada prawo jazdy, czy ma dzieci do 26. roku życia. Niemniej istotne zdają się być kwestie dotyczące tego, gdzie konkretne kierowca będzie poruszał się swoim samochodem. Z natury rzeczy tereny miejskie i duże aglomeracje są potencjalnie bardziej niebezpieczne z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, a co za tym idzie powodują podniesienie wysokości polisy. Każdy ubezpieczyciel ma swój system i swoją metodę na ocenę ryzyka tak, aby ustalić wysokość rocznego ubezpieczenia OC dla kierowcy. Może się zatem okazać, że wieloletnia bezszkodową jazda jest bardzo ceniona w jednym towarzystwie, a w innym równie istotnym wydaje się być stan cywilny oraz wiek właściciela pojazdu. Generalnie młodzi kierowcy zapłacą najwięcej, posiadacze aut w dużych miastach również, większa pojemność silnika także wpływa na wysokość naliczonej składki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obliczenia składek OC, przeczytaj koniecznie artykuł: Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?