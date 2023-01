20-latek prowadził samochód pod wpływem narkotyków

Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 8. Policjanci drogówki zostali skierowania na ul. Batalionów Chłopskich, gdzie zgłoszono uszkodzenie bramy. Na miejscu policjanci zastali 20-letniego mieszkańca Rzeszowa kierującego nissanem. Na podstawie relacji świadków i uczestników ustalili, że mężczyzna uszkodził wyjeżdżającego z miejsca parkingowego volkswagena oraz bramę wjazdową.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość mężczyzny oraz poddali go badaniu na obecność środków odurzających. Okazało się, że wynik tego drugiego badania badania był pozytywny i wykazał obecność marihuany. W związku z tym od 20-latka pobrano krew na obecność środków odurzających. Ponadto okazało się, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdu. 20-latek został doprowadzony do komendy.

Teraz grozi mu odpowiedzialność za kierowanie samochodem i spowodowanie kolizji pod wpływem środków odurzających, uszkodzenie bramy, kierowania bez uprawnień oraz niestosowanie się do zakazu sądowego.