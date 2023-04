20 i 21 kwietnia Politechnika Rzeszowska zaprasza na Dni Otwarte Beata Terczyńska

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni wyższej. Będzie to także doskonała okazja do poznania oferty edukacyjnej i zaplecza dydaktycznego uczelni.