15 sierpnia 2023 w Rzeszowie - pogoda. Pamiętasz, jakie obchodzimy święta tego dnia?

Kiedy wypada 15 sierpnia w 2023?

15 sierpnia w 2023 to wtorek.

Tego dnia obchodzimy dwa święta - jedno kościelne i jedno państwowe:

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Wojska Polskiego

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, inaczej nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej. Jest to święto nakazane dla katolików, co oznacza, że wierni są zobowiązani do wzięcia udziału we mszy świętej.

Oprócz wszystkich niedziel jest 8 dni w ciągu roku, kiedy katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej.

Lista świąt nakazanych dla katolików: