10 razy w tym samym sklepie ukradł różne elektronarzędzia

W połowie maja 2023 rokuj, policjanci z komisariatu na Nowym Mieście zostali poinformowani o kradzieżach, do jakich doszło na terenie jednego z marketów budowlanych.

Nieznany mężczyzna, w różnych odstępach czasu, w tym samym sklepie nie zapłacił m.in. za kosiarki, szlifierki kątowe, baterie zamienne, wiertarko-wkrętarkę, agregat prądotwórczy i spawarkę. Straty zostały wycenione na kwotę ponad 53 tys. złotych.

W wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie jego sprawcy zaangażowali się policjanci z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy. Na podstawie zebranych informacji już po kilku dniach wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z kradzieżami.

To 34-letni mieszkaniec jednej z podrzeszowskich miejscowości. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i przewieziony do komendy. Funkcjonariusze sprawdzili pomieszczenia jakie zamieszkiwał, a także jego pojazd, udali się również do miejsca jego zameldowania. W żadnym z tych miejsc nie odnaleźli skradzionych przedmiotów. Jak się później okazało, mężczyzna sprzedawał je w miejscowych lombardach lub przygodnie napotkanym osobom. Policjanci sprawdzili te informacje i odzyskali agregat prądotwórczy i spawarkę. Kryminalni ustalili też, że mężczyzna w sklepie tej samej sieci w Rudzie Śląskiej ukradł spawarkę.