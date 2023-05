1 czerwca w Rzeszowie szykuje się świetna zabawa dla dzieci [WIDEO]

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 19. Zaplanowano wiele atrakcji, w tym Holy Festival o godzinie 15. Będą stoiska promocyjno-rozrywkowe, dmuchańce, gry i zabawy, mini zoo, animacje, 12 stoisk kół gospodyń wiejskich oraz występy artystyczne. Na scenie wystąpią m.in. zespół Fiesta z Ukrainy oraz Patryk Mateja.

– To ważne, by dzieci z Ukrainy choć na jeden dzień zapomniały o tym, co tam się dzieje i tutaj przypomniały sobie co oznacza radość i zabawa – przekonywał poseł Krzysztof Sobolewski, który zapowiedział również obecność marszałek Sejmu Elżbiety Witek.