Łudzące podobieństwa ludzi ze sobą niespokrewnionych to temat, który trochę nas przeraża, a zarazem pociąga. Jakim cudem Jay-Z znalazł się na fotografii z 1939 roku? Czy Jimmy Fallon jest krewnym tureckiego rewolucjonisty? Sobowtór to zjawisko znane od czasów starożytnej Grecji. Czy fizyczny bliźniak, zgodnie z mitologią, może być złym duchem, zapowiadającym zgubę? A może Wy też macie swojego sobowtóra, o którym nie wiecie? Sprawdźcie!

Obcy bliźniak

Sobowtór w kulturze

Znajdź swojego sobowtóra!

Światowy Dzień Sobowtóra

Zjawisko sobowtóra, czyli osoby bliźniaczej fizycznie, jednak w żaden sposób niespokrewnionej, od zawszeFakt, że gdzieś na świecie żyje lub żyła osoba będąca naszą "kopią", jest od wieków powszechnie znany, choć trudny do pojęcia. Historie opowiadające o takich przypadkach zawsze- obcy brat bliźniak zwiastował bowiem we wszystkich podaniach ludowych tragedię lub rychłą śmierć. Sobowtóry były opisywane już w mitologii i ze względu na swoją niezwykłość głęboko zakorzeniły się w kulturze.Sobowtór, z niemieckiego, jest istotą fikcyjna, często postrzeganą jako duch-bliźniak żyjącej osoby. Uważano, że sobowtór to czarny charakter, który ma zdolność pojawiania się jednocześnie w dwóch miejscach. W wierzeniachodnosił się do złego brata bliźniaka. Samo słowo oznacza nic innego, jak „podwójnego wędrowca”, czyli kogoś, kto porusza się w taki sam sposób jak inna osoba.Filozof opisywał człowieka, który miał spotykać swojegoza każdym razem, gdy tylko udawał się na spacer.W istnieniewierzyli także starożytni Persowie; podwójni wędrowcy pojawiali się również w mitologii skandynawskiej, gdzie słowooznacza duchowego bliźniaka, będącego zawsze o jeden krok przed żyjącą osobą, wykonującego jej ruchy z wyprzedzeniem.W dobie internetu i social mediów odnalezienie swojego sobowtóra przestało graniczyć z cudownym przypadkiem. Za pomocą Facebooka, Instagrama, czy specjalnych aplikacji odczytujących rysy twarzy, w łatwy sposób możemy znaleźć swojego. Jedną z takich aplikacji jest, która odnotowała do tej poryInnym sposobem na odnalezienie swojegojest skorzystanie z. Aplikacja pozwala dopasować twarz do...W bazie programu znajdują się tysiące obiektów z ponad 1200 muzeów i galerii na całym świecie. Jeśli chcemy odszukać siebie na obrazie, wystarczy wgrać swoje selfie. Niestety, na ten moment aplikacja nie działa w Polsce.Zjawisko sobowtóra jest na tyle znane, a zarazem ciekawe, że doczekało się swojego własnego dnia. Światowy Dzień Sobowtóra przypada naPrzygotowaliśmy dla Was, będącą niezbitym dowodem na podróże w czasie. Bo jakże inaczej wytłumaczyć powalające podobieństwo, które prezentujemy na fotografiach? Zobaczcie sobowtórów Johnnego Deppa, Matthew Mcconaughey'a i innych. Przesuńcie paski, by lepiej porównać twarze. Szok gwarantowany!