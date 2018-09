Piłka nożna w Polsce przechodzi swoje wzloty i upadki. Najpopularniejszy w kraju sport ma wiernych kibiców, którzy tłumnie przybywają na każdy mecz. Z niektórych wracają w euforii, o innych najbardziej chcieliby zapomnieć. Są takie dyscypliny, w których kibice częściej cieszą się z sukcesów niż płaczą po porażkach. Sprawdź w czym Polacy są MISTRZAMI ŚWIATA.

Piłka nożna kontra reszta świata

Mistrzyni świata w lotach balonem

Są takie dyscypliny, w których jesteśmy najlepsi na świecie. Niekiedy są to dyscypliny, które są po prostu mniej popularne niż piłka nożna, w innym przypadku to wymyślne dziedziny sportu, o których nigdy nie pomyślelibyśmy w tej sposób.Poczucie humoru i dystans to pozytywne cechy, ale niekiedy zamiast śmiać się przez łzy z pozycji, którą zajmujemy w jednej dyscyplinie warto przyjrzeć się innym, w których systematycznie zdobywamy medale.W wielu krajach Europy panuje kultura piłki nożnej. To dyscyplina, w którą najczęściej grają chłopcy na lekcjach wychowania fizycznego, to wieczorna rozrywka dorosłych, to w końc zachęta to wysiłku fizycznego finansowana z budżetów samorządowych i budżetu państwa (Orliki). Dla kibica piłki no żnej dzień meczowy to święto. Są jednak kibice, którzy świętują inaczej.Dyscyplin sportowych jest tak dużo, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Gry zespołowe, spoerty indywidualne, nagłośnione wydarzenia i zawody, które przelatują bez echa. O tych sportowcach powinniśmy krzyczeć! To oni zdobywają dla nas medale i promują Polskę na całym świecie. Siatkarze, lekkoatleci, kolarze, skoczkowie narciarscy – reprezentantów tych sportów mżemy kojarzyć ze sportowych wiadomości, ponieważ ich sukcesy są prezentowane. Wielu ze sportowców z tej listy nie doczekała się odpowiedniego nagłośnienia. Zobacz w jakich egzotycznych kategoriach jesteśmy najlepsi na świecie!