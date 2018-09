30 września na rzeszowskim Rynku odbędzie 18 edycja obchodów Światowego Dnia Serca. To inicjatywa Światowej Federacji Serca przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej chorób serca oraz promocja zdrowego stylu życia.

"obiecaj jeść zdrowiej, być bardziej aktywnym, rzucić palenie! Zrób to już dziś, a szybko zobaczysz ogromne zmiany. Twoje serce Ci za to podziękuje."

W tym roku płyta Rynku zostanie podzielona na 6 stref.

Czym jest akcja #dajemy serce?

Jak dołączyć do akcji?

Co potem stanie się ze zdjęciami?

Tegoroczne hasło Światowej Federacji Serca "Moje Serce - Twoje Serce", wiąże się ze złożeniem obietnicy:Każda z nich w innym aspekcie dba o zdrową kondycję serca. bezpłatne badania (EKG, cholesterol, ciśnienie tętnicze krwi, poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu i porady specjalistów (specjalista ds. leczenia ran przewlekłych, specjalista ds. nietrzymania moczu, kardiolog),- strefa zdrowego żywienia, a w niej - degustacje, gotowanie na żywo, porady dietetyków, nauka układania diety, warsztaty zdrowego gotowania,- porady fizjoterapeutów - Rowery kardio, porady trenera personalnego, trampoliny, szkolenia wspinaczkowe, nordic walking - miasteczko pierwszej pomocy i ratownictwa a w nim: szpital pluszowego misia, nauka udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom na fantomach, obsługa defibrylatora AED. KRWIOBUS, Alkogogle, narkogogle, prezentacja grup ratowniczych GOPR i WOPR,- "Plaża pod ratuszem" - leżakowanie z kubkiem gorącej herbaty,- Serce 3D, wirtualna rzeczywistość, gry o sercu i dla serca.Na scenie rynku w Rzeszowie odbywać się będą panele dyskusyjne specjalistów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Dla uatrakcyjnienia wydarzenia przewidziano występy zespołów tanecznych, muzycznych, pokazy sportowe, a także konkursy dla dzieci. Do wzięcia udziału w kampanii zaproszeni zostali znani sportowcy, kluby sportowe, kluby fitness oraz inne – mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Te zdjęcia już możemy zobaczyć na fanpagu akcji.rozpoczną się badania oraz atrakcje rzeszowskiej sceny.wystąpi Weronika Curyło - finalistka programu The Voice Of Poland.Wydarzeniem towarzyszącym Dniu Serca jest akcjaCelem akcji jest zwrócenie uwagi możliwie jak największej liczby osób na problematykę chorób układu krążenia i zachęcić do działań profilaktycznych.Finałem kampaniibędzie wykonanie na płycie Rynku zdjęcia osób ustawionych w kształt serca. Organizatorzy chcą stworzyć największe ludzkie serce w Polsce.1. Polub fan page Dzień Serca w Rzeszowie.2. Wrzuć na swojej tablicy FB zdjęcie dłoni złożonych w kształcie serca z hasztagiem #dajemyserce,3. Oznacz w opisie zdjęcia kolejne 3 osoby, które chcesz zaprosić do akcji,4. Przyjdź 30 września o godz. 14.30 na rzeszowski Rynek, odbierz "serce za serce" - specjalne antystresowe serce które przygotowaliśmy dla każdego, kto włączył się do naszego projektu i stwórz z nami największe "żywe serce" w Polsce. Mamy do rozdania 1000 serc.Zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia obrazu, który zostanie zlicytowany podczas kongresu KMICE 26 października, a uzyskane fundusze przekazane na szczytny cel.