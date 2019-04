Zespół Triple Madness z Rzeszowa w finale programu Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now"

Rzeszowski zespół Triple Madness zaśpiewa dziś w finale "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Przed nami wielki finał drugiej edycji programu „Śpiewajmy razem. All Together Now”. Wśród 14 kandydatów, którzy już dziś wieczorem staną do walki o główną nagrodę - 100 tysięcy złotych - jest zespół z Rzeszowa.

Triple Madness to jedyny zespół w zestawieniu finalistów drugiej edycji „Śpiewajmy razem”. Muzycy pochodzący z Rzeszowa postawili na „I Want It All” Queen. Ryzyko się opłaciło i zostali docenieni przez jurorów na czele z Beatą Kozidrak.

"Śpiewajmy razem. All Together Now" to popularny program rozrywkowy, nadawany przez telewizję Polsat od 5 września 2018. Śpiewających uczestników ocenia stuosobowe jury. W pierwszej edycji "dowodziła" nim Ewa Farna. W obecnej jego gwiazdą jest Beata Kozidrak.