Zespół Tańca Brzucha GUSSEL z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno został zdobywcą wielu nagród podczas III Stalowowolskiego Festiwalu Tańca Orientalnego i Indyjskiego "Odcienie Orientu".

"Odcienie Orientu" to pierwszy taki festiwal w Polsce, który łączy łączący taniec indyjski i belly dance. W Festiwalu biorą udział najlepsi tancerze z kraju i zagranicy, a także znane gwiazdy polskiej i międzynarodowej sceny orientalnej.



W Festiwalu wziął udział Zespół Tańca Brzucha GUSSEL z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno, który wystąpił jako jeden z wykonawców podczas Gali Gwiazd a także konkursu Belly Dance. Tancerki zdobyły następujące nagrody: I miejsce i złoty puchar dla Zespołu GUSSEL w kategorii "zespoły semi pro, show", I miejsce dla choreografki zespołu Oksany Kostoń-Vailo w kategorii "profesjonaliści, klasyka", I miejsce dla solistki Joanny Czarnik w kategorii "debiut", I miejsce dla solistki Danuty Zakrzewskiej w kategorii "seniorzy, klasyka", II miejsce dla solistki Danuty Zakrzewskiej w kategorii "seniorzy, open", II miejsce dla solistki Anny Janda-Pięciak w kategorii „semi pro show A” oraz III miejsce dla solistki Bernadetty Surmacz w kategorii "semi pro show B".



Zespół Tańca Brzucha GUSSEL istnieje od 2013 roku i działa na co dzień w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno pod okiem tancerki, instruktora tańca i choreografa – Oksany Kostoń-Vailo.







Źródło:Dzień Dobry TVN/x-news

