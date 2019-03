Zbuduj samolot i weź udział w międzynarodowym konkursie dla uczniów szkół średnich

Rywalizacja rusza w kwietniu, ale już teraz organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, dotyczące zawodów, które odbędzie się 27 marca o godz. 10 w Pratt&Whitney Rzeszów przy ul. Hetmańskiej 120.

Zapisy na spotkanie są możliwe do 25 marca do godz. 12 przez formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie na stronie www.dolina-wiedzy.pl/spotkanielearnfly/

Do rywalizacji będą mogły stanąć drużyny składające się od 2 do 4 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dodatkowo opiekuna. Ich zadaniem będzie zbudowanie prostego latającego modelu samolotu, który zaprezentuje swoje możliwości w finałowych zawodach na najdłuższy lot, odbywających się w maju. Drużyny podczas swoich prac będą korzystać z materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez partnerów realizujących projekt Learn&Fly. Zwycięzcy polskiego etapu zostaną finalistami etapu międzynarodowego, który odbędzie się we wrześniu.

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Learn&Fly, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Organizatorem zwodów jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz firma INNPuls. Partnerem zawodów jest Pratt&Whitney Rzeszów, który sponsoruje także nagrody dla zwycięzców.

Learn&Fly jest projektem edukacyjnym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 roku i zakończy się w październiku 2019 roku. Projekt realizowany jest przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii i Hiszpanii. W ramach projektu zostanie opracowany zestaw materiałów szkoleniowych Learn&Fly STEM Kit, przeznaczony dla nauczycieli oraz Learn&Fly Careers Kit, czyli swoisty przewodnik po zawodach lotniczych. Materiały będą dostępne w języku angielskim oraz w wersjach językowych krajów partnerskich.

