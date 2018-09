Zarobki pilotów to temat, o którym rozmawia się przy stole, na prywatce i w pubie. Podawane z ust do ust kwoty bywają kosmiczne, a to wyobrażenia o charakterze i obowiązkach w pracy dość bajeczne. Ile naprawdę zarabiają piloci? Sprawdzamy!

Zawód: pilot

ponadprzeciętna czujność,

odporność na stres,

cierpliwość,

umiejętność pracy w stresie.

Ile zarabia pilot?

Zarobki pilotów w LOT

Zarobki pilotów w Emirates

O pracy pilota można śnić lub marzyć i wielu to robi. Niewielu się jednak udaje zrealizować te wizje. Dlaczego? Długi i kosztowny proces nauki i szkolenia, duża odpowiedzialność, nietypowy wymiar pracy – to tylko niektóre czynniki, które skutecznie zniechęcają przyszłychdo realizacji swoich planów., o których na co dzień toczą się rozmowy obarczone są dużą granicą błędu. Niekiedy nieświadomie podkręcamy kwoty, aby pasowały do kontekstu rozmowy czy argumentów.Aby dojść do stanowiska zawodowego pilota, pierwszego oficera czy kapitana lotu trzeba przejść długą drogę. Zaczynając od szkoły (W Polsce piloci cywilni mają do dyspozycji 2 państwowe jednostki: w Rzeszowie i Chełmie) przez szkolenia specjalistyczne, licencę pilota, na doświadczeniu zawodowym kończąc.Piloci oprócz wykształcenia kierunkowego muszą mieć mnóstwo cech miękkich, które pomogą im w zatrudnieniu. Wykonywanieskutecznie ułatwiają m.in:w prywatnych placówkach może kosztować nawet. To nie jest tania rozrywka, tylko zaplanowana wizja przyszłości z głową w chmurach.Minimum 3 lata.można znaleźć na oficjalnych kanałach poszczególnych linii lotniczych, w komunikatach dla prasy oraz zestawieniach agencji zatrudniających pilotów. Zarobki pilotów w niektórych firmach są informacją tajną, która nie może wyjść poza ramy spółki i w niektórych przypadkach rzeczywiście to się udaje. Dotarliśmy do zarobków pilotów m.in w Polskich Liniach Lotniczych LOT, irlandzkich - Ryanair, arabskich - Emirates, a także chińskich i rosyjskich. Sprawdziliśmy ile zarabiają piloci VIPów oraz piloci w administracji państwowej.Zarobki polskich pilotów w PLL LOT nie są żadną tajemnicą. Dzieli się nimi rzecznik spółki. Informacja ozostała podana w momencie, kiedy te zarobki znacznie wzrosły.różną stawkę, w zależności od zajmowanego stanowiska. Kapitan Dreamlinera zarobi ponad 18 tys. zł, kapitan mniejszego Boeinga 737 - prawie 17 tys. zł, a pierwszy oficer - 11 tys. zł brutto miesięcznie.Dla porównania piloci zagranicznych linii lotniczych zarabiają od 40 do nawet 80 tys złotych miesięcznieDużo mówi się o kosmicznych zarobkach pilotów w arabskich liniach lotniczych Emirates. Pierwszy oficer zarabia tam dwa razy więcej niż kapitan dużego samolotu w PLL LOT. Wzarabiają od 40 - 50 tys. złotych miesięcznie.