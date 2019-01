„Zapal znicz bohaterowi” – akcja w pięciu miastach Podkarpacia

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie razem ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje akcję „Zapal znicz bohaterowi”.

Akcja odbędzie się w pięciu miastach województwa podkarpackiego – Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Nisku i Strzyżowie.

Na czym będzie polegała akcja harcerzy?

Harcerze i strzelcy będą rozdawać ulotki informujące o tym w jaki sposób na terenie tych pięciu miast odzyskano niepodległość. Oprócz tego, otrzymają znicze, które zapalą na grobach bohaterów.

Do kiedy potrwa akcja harcerzy?

Akcja potrwa do 11 listopada. Jej celem jest zachęcenie osób odwiedzających cmentarze do zatrzymania się przy grobach obrońców Ojczyzny.

WIDEO: Tomasz Karolak: Mimo że kojarzę się z mieszczuchowskim stylem życia, to jednak jestem starym harcerzem

Źródło: Agencja TVN