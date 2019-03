Zakaz dla Huawei dotyczący 5G spowoduje kłopoty: prezes T-Mobile Polska

- Jeśli Polska wykluczy chińskiego giganta technologicznego Huawei z rozwoju 5G, spowoduje to trudności i prawdopodobnie opóźni wdrożenie sieci - poinformował w czwartek szef polskiej jednostki T-Mobile.

"Jeśli wykluczysz lidera rynku, a Huawei jest liderem na rynku nowych technologii i wiedząc, że masz prawie wszystkich operatorów wyposażonych w sprzęt Huawei, przyniesie to pewne kłopoty, to jest jasne. To może się skończyć opóźnieniem "- powiedział na konferencji prasowej Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Polski rząd rozważa wyłączenie sprzętu Huawei ze swojej przyszłej sieci 5G w związku z obawami, które po raz pierwszy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, iż technologia Huawei może zostać wyposażona w backdoory, aby umożliwić dostęp chińskiemu rządowi, podały źródła Reuters w styczniu. Huawei zaprzecza twierdzeniom, że jego technologia może być wykorzystywana do szpiegowania.