za granicą RP jak stoi znak ROBOTY DROGOWE to są tam roboty drogowe . U nas jak stoi ZNAK ROBOTY DROGOWE to będą za miesiąc lub był rok temu .

Pod Rajgrodem na drodze do Ełku jeszcze w ub roku stał znak STOP przed byłymi torami kolejki wąskotorowej . Tory rozebrano 15 lat temu.

Na drodze z Białegostoku do granicy w Świecku jest więcej EKRANÓW co na wszystkich autostradach w zjednoczonych Niemczech, Belgii i Holandii razem wziętych . A oni mają kilkanaście razy więcej autostrad niż Polska