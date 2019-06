Zagłosuj na rzeszowski czarny bez w konkursie Klubu Gaja na Drzewo Roku 2019

To wyjątkowe, niezwykłe i piękne drzewo. Bez czarny występuje zwykle w formie krzewu, natomiast w formie drzewa występuje bardzo rzadko. Ma około 200 lat, a obwód jego pnia wynosi ok. 125 cm. Jest prawdopodobnie pozostałością po ogrodach zamkowych Lubomirskich. To również magiczna roślina Słowian. Nie jest niestety pomnikiem przyrody.

Tytuł Drzewa Roku 2019 to nie tylko zaszczytny tytuł, ale również ogromnej wagi argument do objęcia go ochroną prawną i uratowanie przed zniszczeniem. Każdy głos ma więc ogromne znaczenie.

Można głosować na stronie: www.drzeworoku.pl. Drzewo nr 1 „Bez Czarny z Rzeszowa”.

