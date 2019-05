Za nami 10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2019. Znamy laureatów!

Festiwal "Maskarada" 2019 za nami. Jedenaście konkursowych spektakli było ocenianych przez jury dziecięce, tajnego jurora, jury profesjonalne oraz przedstawicieli Zarządu POLUNIMY i Sekcji Teatrów Lalek ZASP.

Werdykt Jury Dziecięcego X Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2019. Jury Dziecięce X Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2019 w składzie: Marlena Baran, Marcelina Giemza, Filip Sobol, Lena Sobol po obejrzeniu w dniach 19 - 23 maja 2019 r. siedmiu spektakli konkursowych: „KRUK KRUKOWI”, Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu (Polska)

„SMACZNEGO PROSZĘ WILKA!” Teatru Lalek Banialuka (Polska)

„ŻYRAFA”Hop Signor Puppet Theatre (Grecja)

“STORIES OF WALLS” Bratislava Puppet Theatre (Słowacja)

“OKHOTSK – A PARADISE OF THE END” Yamabiko-za Theatre of Sapporo (Japonia)

“KSIĄŻĘ I PRAWDA” Opolski Teatr Lalki i Aktora (Polska)

„POMELO JEST ZAKOCHANY… W ŻABIE, DESZCZU I NIE TYLKO” Teatru Fraktal (Polska)

podążając za hasłem tegorocznej Maskarady, jakim jest słowo SUMA jury dziecięce chciałoby nagrodzić spektakl, który jest syntezą wielu elementów: animacji, scenografii, światła i muzyki, które razem składały się na poruszającą, poetycką opowieść. Dziękujemy spektaklowi „Żyrafa” w wykonaniu Hop Signor Puppet Theatre za wytworzenie wspaniałej atmosfery i morał, który nosimy w sobie do dziś.

Nagroda POLUNIMY: „Żyrafa” w wykonaniu Hop Signor Puppet Theatre. Nagroda Sekcji Teatrów Lalek ZASP: „Żyrafa” w wykonaniu Hop Signor Puppet Theatre. Werdykt Tajnego Jurora X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” 2019. Suma

Tajny Juror X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2019. Suma po zobaczeniu jedenastu spektakli konkursowych

„Kruk krukowi” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

„Smacznego, proszę Wilka!” Teatru Lalek Banialuka

„Żyrafa” Hop Signor Puppet Theatre

„Little shop of horrors” Białostockiego Teatru Lalek

„Stories of walls” Bratislava Puppet Theatre

„Okhotsk - a paradise of the end” Noriego Sawy I Sapporo Children’s Theatre YAMBIKO-ZA

„Minutka” Teatru Baj

„Kordian” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”

„Książę i prawda” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

„Pomelo jest zakochany… w żabie deszczu i nie tylko” Teatru Fraktal

„Pożegnanie jesieni" Teatru Malabar Hotel postanowił przyznać nagrodę w kwocie 3000 zł zespołowi Hop Signor Puppet Theatre z Grecji za szlachetną prostotę oraz mistrzostwo w ożywianiu formy zaprezentowane w spektaklu „Żyrafa".



Protokół z obrad Jury X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” 2019. Suma

Jury X Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada Suma w składzie: Katarzyna Proniewska-Mazurek - przewodnicząca,

Bożena Sawicka

Robert Drobniuch

po obejrzeniu jedenastu spektakli konkursowych: „Kruk krukowi” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

„Smacznego, proszę Wilka!” Teatru Lalek Banialuka

„Żyrafa” Hop Signor Puppet Theatre

„Little shop of horrors” Białostockiego Teatru Lalek

„Stories of walls” Bratislava Puppet Theatre

„Okhotsk - a paradise of the end” Noriego Sawy i Sapporo Children’s Theatre

YAMBIKO-ZA

„Minutka” Teatru Baj

„Kordian” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”

„Książę i prawda” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

„Pomelo jest zakochany… w żabie deszczu i nie tylko” Teatru Fraktal

„Pożegnanie jesieni” Teatru Malabar Hotel,

pragnie podkreślić różnorodność i bogactwo programu tegorocznej edycji, będącego odzwierciedleniem tendencji występujących w teatrze ożywionej formy. Suma tych doświadczeń otwiera nowe postrzeganie znaczenia teatru lalek. Nagrodzone i wyróżnione przez jury spektakle podejmują istotne tematy egzystencjalne oraz problemy współczesnej rzeczywistości, poprzez twórcze poszukiwanie w materii sztuki lalkarskiej. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Grand Prix Festiwalu w wysokości 6000 zł spektaklowi „Stories of walls" Bratislava Puppet Theatre Nagrodę w wysokości 3500 zł spektaklowi „Żyrafa" Hop Signor Puppet Theatre Indywidualną nagrodę aktorską w wysokości 2000 zł dla Radosława Sadowskiego za rolę Zajączka w spektaklu „Smacznego, proszę Wilka!" Teatru Lalek Banialuka Wyróżnienie w wysokości 1500 zł spektaklowi „Minutka" Teatru Baj.