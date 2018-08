Pojęcie grzechu zmieniało się na przestrzeni stuleci wraz z postępującą cywilizacją i rozwojem technologicznym. Siłą rzeczy - internetowy hejt nie mógł być uznawany za ciężkie przewinienie 5 wieków temu. Skoro zatem modyfikacji ulegało postrzeganie złych czynów, podobnym zmianom podlegała kwestia pokuty i kary. Ta ostatnia zaś była najsurowsza, gdy tyczyła się grzechów śmiertelnych. To za nie - bez odpowiedniego zadośćuczynienia - jedyne, co czekało człowieka po śmierci, to piekło.

Za co trafiłbyś do piekła 500 lat temu? Grzechy śmiertelne

Grzech śmiertelny, inaczej ciężki, to taki, który musi spełniać 3 warunki:



jest w pełni dobrowolny jest w pełni świadomy dotyczy materii poważnej (np. narusza jedno z Dziesięciu Przykazań)



Za grzech śmiertelny, bez odpowiedniej pokuty, może czekać człowieka, zgodnie z wiarą katolicką, wieczyste potępienie - czyli inaczej: piekło. Lista grzechów na przestrzeni stuleci ulegała wielu modyfikacjom, szczególnie jeśli chodzi o te najcięższe. Za jakie przewinienie można było wylądować w 9 kręgu piekielnym w Boskiej Komedii? Za co współcześnie najtrudniej jest otrzymać rozgrzeszenie? Sprawdźcie:



Zobacz również:

Grzechy, o których nie mieliście pojęcia - z czego należy się wyspowiadać? : Grzech śmiertelny, inaczej ciężki, to taki, który musi spełniaćZa grzech śmiertelny, bez odpowiedniej pokuty, może czekać człowieka, zgodnie z wiarą katolicką, wieczyste potępienie - czyli inaczej: piekło. Lista grzechów na przestrzeni stuleci ulegała wielu modyfikacjom, szczególnie jeśli chodzi o te najcięższe. Za jakie przewinienie można było wylądować w 9 kręgu piekielnym w? Za co współcześnie najtrudniej jest otrzymać rozgrzeszenie? Sprawdźcie:Zobacz również:

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.