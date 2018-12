Za co internet pokochał DZBANA? Zobacz galerię MEMÓW

"Dzban" to młodzieżowe słowo roku 2018. W poprzednich latach świętowało "xD" i krótki "sztos". Tegoroczny plebiscyt organizowany przez PWN należy do dzbana. To wdzięczne słowo zgrabnie omija wulgaryzmy. Ponadto jest proste, dźwięczne i oryginalne - tłumaczy Marek Łaziński - członek konkursowego jury. Dzban wyrasta z internetu, spopularyzował go youtuber Klocuch. A jak internet to również memy, w których dzban często się pojawia. Zobacz je w galerii.