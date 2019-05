Z tych 10 osiedli w Rzeszowie ubywa najwięcej mieszkańców

Rzeszów to jedno z tych miast, które może pochwalić się ciągle rosnącą liczbą mieszkańców.Takie osiedla jak Drabinianka, Słocina, Staroniwa czy Przybyszówka "rosną" z roku na rok przyciągając do siebie nie tylko nowych rzeszowian, ale też tych szukających ucieczki z centrum. Na drugiej szali mamy natomiast osiedla powoli się kurczące - starsze blokowiska, świetnie zlokalizowane, ale nie tak modne. Sprawdziliśmy, gdzie w ciągu ostatnich lat odnotowano największy spadek liczby mieszkańców - porównanie na podstawie danych UM: koniec listopada 2016 r. vs. początek maja 2019r. Uwaga, osiedle Staromieście przez lata funkcjonowało w dwóch częściach (północ i południe) - dane z 2016r. obejmują sumę z obu.

polecane: FLESZ: Mieszkania drożeją, ale chętnych nie brakuje. Wideo