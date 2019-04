Z jakich zabytków i relikwii słynie Katedra Notre Dame?

zobacz galerię (8 zdjęć) Katedra Notre Dame posiada 10 dzwonów. Każdy z nich ma swoje imię – najcięższym z nich jest Emmanuel, który waży 13 ton i przetrwał okres dewastacji w czasie Rewolucji Francuskiej. Dzwony Katedry biją nie tylko podczas wielkich uroczystości kościelnych. Ich dźwięk towarzyszył ważnym wydarzeniom historycznym – królewskim koronacjom, śmierci przywódców kraju, zakończeniu wojen światowych. Historia dzwonów jest nierozwiązalnie związana z historią miasta – każdy z nich „śpiewa” innym tonem i bije w inną okazję. www.pixabay.com zobacz galerię (8 zdjęć)

Informacja o pożarze w Katedrze Notre Dame poruszyła nie tylko Francuzów, ale i cały świat. Katedra Notre Dame to jeden z najsłynniejszych zabytków na świecie. W świadomości wielu osób ta gotycka świątynia nierozerwalnie wiąże się z powieścią Victora Hugo pt. "Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu", znana szerzej pod uproszczonym tytułem "Dzwonnik z Notre-Dame". To, co skrywa w sobie paryska świątynia jest równie wyjątkowe, na szczęście część najważniejszych przedmiotów udało się uratować przed zniszczeniem w pożarze.