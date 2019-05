XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Polonusi z całego świata już w lipcu zatańczą w Rzeszowie

Polonusi po dwóch latach, a nie po trzech jak to było dotychczas przyjadą do Rzeszowa na festiwal. Jest to spowodowane obchodami 50-lecia festiwali polonijnych w Rzeszowie.

- W tym roku mija 50 lat od pierwszego festiwalu. Odbył się on w 1969 roku - poinformował na konferencji prasowej Mariusz Grudzień, dyrektor festiwalu.

Do udziału w tym roku zakwalifikowały się 34 zespoły. Do Rzeszowa przyjadą m.in. z Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Ukrainy, Rosji czy Czech. - Polonusi pokażą to, co dla nich jest najważniejsze czyli polski taniec i folklor - informuje dyrektor Grudzień.

Impreza rozpocznie się w piątek 19 lipca barwnym korowodem, który przejdzie ulicami miasta (ul. Lubomirskich, 3-Maja, Kościuszki, Rynek).

- Otwarcie festiwalu odbędzie się na rzeszowskim Rynku, na którym nastąpi przekazanie kluczy do miasta. Zaraz po tym o godz. 19.00 rozpocznie się koncert powitalny „Rzeszów Polonii“. Na scenie wystąpi Halina Młynkowa, która przed laty była uczestnikiem festiwalu - informuje Mariusz Grudzień.

W kolejnych dniach - sobota, niedziele w Rzeszowie odbywać się będą koncerty przeglądowe. Zespoły będą koncertować także w innych miasta Podkarpacia.

Co więcej, przez trzy dni na rzeszowskim Rynku będzie wielki jarmark. Nie zabranie tam sztuki ludowej. Częścią jarmarku będą także występy zespołów.