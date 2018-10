XVIII Dzień Papieski w Rzeszowie będzie "promieniował ojcostwem"

Dzień Papieski obchodzony jest w Polsce od 2001 r. Przypada on zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Jakie jest tegoroczne hasło Dnia Papieskiego w Rzeszowie?

Tegoroczne hasło to „Promieniowanie ojcostwa”, które jest jednocześnie tytułem dramatu Karola Wojtyły z 1964 r. To do jego lektury, a także książek „Wstańcie, chodźmy!” oraz „Pamięć i tożsamość” chcą zachęcić organizatorzy wydarzenia.

Tegoroczny Dzień Papieski skupiony jest wokół dwóch ważnych rocznic z życia Jana Pawła II. W bieżącym roku przeżywamy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły oraz 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego.

Diecezjalne obchody tego wydarzenia rozpoczną się w Rzeszowie już w sobotę, 13 października, IX edycją Pielgrzymowania Rzeszowskim Szlakiem Świętych. Na trasie Pielgrzymowania znajdują się miejsca związane z Janem Pawłem II i osobami, które beatyfikował, bądź kanonizował.

W sobotę w godz. 10:00-18:00, a w niedzielę w godz. 8:30-16:30 przy każdej ze stacji wolontariusze będą pełnili dyżur papieski i udzielali informacji.

Kiedy można rozpocząć pielgrzymowanie?

- Pielgrzymowanie można rozpocząć na dowolnej stacji, ale zakończyć należy je przy Katedrze. Tam też osoby, które odwiedziły przynajmniej 6 stacji otrzymają pamiątkowy dyplom, zostaną wpisane do Księgi Pielgrzyma i będą mogły wziąć udział w losowaniu nagród, które odbędzie się podczas finału Dnia Papieskiego – wyjaśnia Karolina Magryś, Koordynator ds. Pielgrzymowania.

Finał XVIII Dnia Papieskiego będzie miał miejsce w niedzielę w Parku Papieskim.

Program XVIII Dnia Papieskiego w Rzeszowie:

11:30 – 14:30 - Wioska papieska

15:00 – MSZA ŚW. w Katedrze

16:00 – przemarsz do Parku Papieskiego

16:15 – Program papieski w Parku:

- spektakl o Janie Pawle II

- album dla papieża

- przemówienia i błogosławieństwo

- animacja: „POLSKA! NASZA OJCZYZNA”

- losowanie nagród IX Pielgrzymowania Rzeszowskim Szlakiem Świętych

17:30 – Koncert Papieski w wykonaniu Niny Nowak oraz Zespołu Muzyków Polskiego Radia i Telewizji.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego prowadzona jest również zbiórka publiczna na stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z terenów wiejskich.

Źródło: AIP