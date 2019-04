X edycja projektu Brave Kids zgromadzi ponad 300 dzieci i młodzieży z 20 krajów świata. W tym roku drugi raz w Rzeszowie

Dzieci przyjeżdżające do Polski w ramach Brave Kids przez dwa tygodnie mieszkają w domach polskich rodzin. W tym czasie biorą udział w warsztatach artystycznych, wspólnie przygotowując spektakle. Unikatowe, bo łączące kultury i tradycje nieraz odległe od siebie o tysiące kilometrów.

– Brave Kids są niesamowicie otwarte, spontaniczne, szybko nawiązują dobre relacje, a różnice kulturowe traktują jak skarbnicę inspiracji. Widać to w trakcie ich występów scenicznych, w czasie warsztatów, ale też w zwykłych sytuacjach na co dzień. Wcześniej sama gościłam dzieci i przekonałam się, że to najpiękniejsza część projektu. Dlatego tym mocniej zachęcam wszystkich do zaproszenia Brave Kids do siebie – mówi Iwona Frydryszak, producent wykonawczy projektu Brave Kids.

W tym roku odbywa się już 10. edycja Brave Kids, w stolicy Podkarpacia po raz drugi. Jakie wrażenia i wspomnienia pozostały po ubiegłorocznej edycji? Rodzina rzeszowianina Andrzeja Sroki gościła dwie dziewczyny ze Słowacji, Bożenę i Sandrę.

– Staraliśmy się z całych sił, aby stworzyć im drugi dom. Z każdym kolejnym dniem obserwowaliśmy jak pracują, uczą się, wymieniają doświadczenia z kolegami i koleżankami z innych krajów. Finalne przedstawienie na rzeszowskim Rynku obserwowaliśmy z dumą i radością – mówi Andrzej Sroka.

W ramach tegorocznej edycji poznamy grupy tancerek z Doliny Dehradun w północnych Indiach, a także artystów teatralnych ze wschodniej Ukrainy (z rejonu Donbasu) oraz Hong Kongu. Dzieci przyjadą do Rzeszowa 15 czerwca. Spotkanie informacyjne dla rodzin, które chciałyby je gościć, odbędzie się we wtorek 16 kwietnia (dziś) o godz. 17.30, w Szkole Języka Angielskiego Early Stage, przy ul. Św. Rocha 4A.

– To najlepsza okazja, żeby dowiedzieć się więcej o grupach przyjeżdżających do Rzeszowa i poznać wszystkie szczegóły projektu. Jestem przekonana, że tegoroczna edycja Brave Kids będzie jeszcze barwniejsza niż ubiegłoroczna, ale najważniejsza jestniepowtarzalna atmosfera, którą rodziny goszczące współtworzą z dziećmi z całego świata – mówi Justyna Warecka, koordynatorka projektu w Rzeszowie.

Informacje dotyczące rekrutacji rodzin są dostępne również na stronie projektu: www.bravekids.eu. Można tam również znaleźć kontakt do organizatorów w Rzeszowie.

Brave Kids 2019 w sześciu miastach

W tegorocznej edycji Brave Kids wezmą również udział grupy m.in. z Salwadoru, Kolumbii, Kazachstanu, Estonii, Korei Południowej, Kenii, Palestyny, Peru czy Gruzji. Dzieci będą gościć u rodzin, poza Rzeszowem, również w we Wrocławiu, Lesznie, Radziejowicach, Białymstoku oraz, po raz pierwszy na Pomorzu, w Gdańsku. W każdym z miast będzie okazja do zobaczenia grup podczas występów artystycznych oraz spotkania się z dziećmi w ramach innych wydarzeń. Łącznie w projekcie weźmie udział ok. 150 dzieci (również z Polski).

30 czerwca uczestnicy Brave Kids spotkają się w Obornikach Śląskich niedaleko Wrocławia, gdzie będą przygotowywać wielki spektakl finałowy.

10 lat projektu

We wszystkich dotychczasowych edycjach projektu Brave Kids wzięło udział łącznie 1500 dzieci ze 180 grup artystycznych, a w swoich domach gościło je 500 polskich rodzin z 13 miast.

Projekt artystyczno-edukacyjny Brave Kids powstał w 2009 roku przy wrocławskim Brave Festival, jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych Wrocławia i Polski. Głównym organizatorem i pomysłodawcą Brave Kids jest wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Edycje odbywające się w każdym z miast organizowane są w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

Organizatorem Brave Kids w Rzeszowie jest Stowarzyszenie W Krainie Źródeł, a partnerami Estrada Rzeszowska i Festiwal Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury oraz szkoła języka angielskiego dla dzieci Early Stage.

Więcej informacji: www.bravekids.eu oraz www.facebook.com/BraveKids

