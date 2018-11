Wystawa „Jazzowe Impresje” - obrazy malowane w czasie koncertów

Wystawa jest związana z trwającym właśnie Rzeszów Jazz Festiwalem. - Zostaliśmy przez Tomka Drachusa zaproszeni do performansu, który polegał na tym, że malowaliśmy podczas koncertów. Nikt nie spodziewał się efektów, a teraz możemy je zobaczyć. Jak dla mnie jest to rewelacja, bo z jednej strony widać różnorodność, a z drugiej wystawa się trzyma przysłowiowej „kupy”. Z obrazów „płynie” muzyka – mówi Marcin Pecka. Na wystawie można podziwiać dwie jego prace. „Dzień Niepodległości” powstał w czasie koncertu Old Rzech Jazz Band. Biało-czerwony orzeł, wpisany w ludzką twarz niesie truchła ludzi. Próbuje je podnieść w górę, ziejąc przy tym ogniem siarczystym. Drugi obraz powstał na koncercie Apostolis Anthimos Miniatures. – Można go zatytułować ”Człekozwierzaki”. Wszystko jest wkomponowane w większą głowę z wąsami i szyderczym uśmiechem. Malowałem go w technice akryl na płótnie – opisuje Marcin. -Dziś będę miał przyjemność namalować trzecią pracę –mówił artysta podczas wernisażu 6 listopada, który odbyła się przed koncertem cenionego klarnecisty Wacława Zimpla i indyjskiej grupy Saagara.

"Niekiedy w czasie koncerty trzy razy zamalowuje się obraz"

- Malowanie podczas koncertu to na pewno inny sposób tworzenia niż na co dzień. Jest to inna przestrzeń - malarz obcuje z ludźmi i tą niezwykłą muzyką. Obraz zmienia się cały czas pod wpływem emocji. Coś się dodaje, coś się zamalowuje, niekiedy w czasie koncertu trzy razy zamalowuje się obraz. Jest to wielka zagadka, bo nie wiadomo jaki będzie efekt końcowy – mówi Marta Ożóg. - Na co dzień też tworzę do muzyki, z tym, że jest odwrotnie – wtedy to ja ją wybieram. Ona wynika z moich emocji – czasem jest to muzyka punkowa, czasem klasyczna – dodaje Marta.

Jedna z jej prac powstała w 2017 na koncercie Mike Parker’s Trio podczas ubiegłorocznego Rzeszów Jazz Festiwalu. Przedstawia głowę pełną myśli.

Drugi prezentowany obraz artystka namalowała w 2015 na koncercie Zbigniew Jakubek Quartet. – Jest to zupełnie inny obraz, bo to był zupełnie inny koncert. Praca przedstawia jakieś bakterie. W tym czasie często je malowałam – mówi malarka.

Na wystawie „Jazzowe Impresje” swoje prace zaprezentowali: Piotr Woroniec Jr., Kamila Bednarska, Paulina Dębosz, Magdalena Uchman, Marta Ożóg, Michał Czerko, Samuela Łach, Maciej Śliwiak, Marcin Pecka, Marcelina Siwiec, Arkadiusz Andrejkow, Rafał Podsobiński, Iwona Dąbrowska, Anna Kiełb, Marek Haba, Magdalena Kultys. Ekspozycja w Biurze Wystaw Artystycznych (ul. Sobieskiego 18) potrwa do wtorku 13 listopada.