Każda szkoła wymaga konkretnych przyborów, które należy zakupić przed początkiem roku szkolnego. Zanim więc Twoje dziecko pójdzie do szkoły dowiedz się, czego dokładnie będzie potrzebowało. Najlepiej udajcie się na zakupy razem - tak by dziecko mogło wybrać przedmioty, które poza tym, że będą przydatne i praktyczne - przyniosą mu także trochę radości. Sprawdź, co na pewno przyda się w szkole i bez jakich przedmiotów w tornistrze nie obejdzie się Twoja pociecha.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.