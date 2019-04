Wypadek w Wysokiej Głogowskiej. Kierujący nissanem miał 2,7 promila alkoholu

O zdarzeniu redakcję poinformował internauta. Do wypadku doszło ok. godz. 15 w Wysokiej Głogowskiej. Jak podaje Bartosz Wilk z zespołu prasowego KWP w Rzeszowie - nissan jadący w kierunku Głogowa Małopolskiego, na zakręcie, zderzyła się czołowo z jadącą z przeciwka skodą fabią. Ranna pasażerka nissana została odwieziona do szpitala. Policjanci ustalili, że kierujący nissanem miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

Na razie droga jest zablokowana, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.