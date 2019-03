Wyciąg narciarski na osiedlu Matysówka w Rzeszowie. Będzie cały z igielitu?

Taką inwestycje jeszcze w ubiegłym roku zapowiedział prezydent Tadeusz Ferenc. Miasto chce wykorzystać w ten sposób możliwości, jakie daje położenie osiedla przyłączonego do Rzeszowa na początku tego roku.

- Na razie mówimy jednak tylko o przygotowaniu analizy, która pozwoli określić, co byłoby dobrze w tym miejscu wybudować, aby inwestycja się opłaciła. Bo w tej chwili mamy wyłącznie wytypowane miejsce – mówi Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje.

Sławomir Gołąb, radny Rozwoju Rzeszowa nie ma wątpliwości, że w przypadku budowy tradycyjnego stoku, o zwrot kosztów będzie bardzo trudno.

- Zimy od kilku lat są bardzo kiepskie i na stokach trudno zarabiać. Strzyżów ma taki obiekt i on jest czynny około cztery tygodnie w roku. Od dawna jest wystawiony na sprzedaż. Mimo to pomysł jest świetny i warto go zrealizować – uważa radny Gołąb.