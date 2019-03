Wybierz idealny prezent na Dzień Kobiet

Zwyczaj obchodzenia Dnia Kobiet jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Szczególnie dużą rolę odgrywał w okresie PRL-u, kiedy święto to obchodzono masowo i hucznie. Jednakże także i dzisiaj widok mężczyzn z kwiatami dla bliskich kobiet jest powszechny na polskich ulicach. Dzień Kobiet jest międzynarodowym świętem, ustanowionym w 1910 roku, jednak jego pierwsze obchody odbyły się już rok wcześniej - 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Dzień Kobiet świętowany jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Upominkowy niezbędnik

Kupienie trafionego prezentu to często wyzwanie. Warto więc postawić na sprawdzone, klasyczne upominki, które świetnie sprawdzają się przy każdej okazji. Z okazji Dnia Kobiet Kaufland przygotował bogatą ofertę, która obowiązuje już od 27 lutego.

Słodycze to podarunek, który zawsze się sprawdza. W sklepach sieci Kaufland znajdziemy szeroką ofertę bombonierek, pralin czy czekolad, które osłodzą ten świąteczny dzień. Wiele pań z pewnością ucieszy się z wody toaletowej lub zestawu kosmetyków do pielęgnacji. Ciekawym pomysłem na prezent jest bawełniana torba, którą można zabrać ze sobą do pracy, na spacer czy na zakupy. Na wiosnę świetnie sprawdzi się także lekki szalik lub komin dostępne w aktualnej ofercie Kauflandu.

Sprawdzonym upominkiem są oczywiście kwiaty. W sklepach sieci Kaufland można znaleźć zarówno kwiaty doniczkowe, takie jak storczyki czy róże, jak również bukiety. Bukiet 9 róż kosztuje jedynie 9,99 zł. Z kolei w dniach 7 i 8 marca w sklepach dostępne będą również kolorowe tulipany za jedyne 1,99 zł.

Szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.kaufland.pl.

Z okazji Dnia Kobiet Kaufland składa wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia!