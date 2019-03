Wesela można kochać albo nienawidzić, ale czasem trzeba na nie iść. Jeśli i ciebie czeka uczestnictwo w imprezie z okazji ślubu, sprawdź, czy aby na pewno wiesz, jak powinieneś się na niej zachować. Myślisz, że swoje obowiązki mają świadkowie, a od zwykłych gości weselnych oczekuje się tylko tego, by się zjawili? No to się zdziwisz...