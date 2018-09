Świętokrzyscy rolnicy przyjechali w niedzielę do Włoszczowy, aby podziękować za tegoroczne zbiory. Każdy powiat przygotował tradycyjny wieniec dożynkowy ze zbóż, a za najpiękniejszy tym roku uznano reprezentujący powiat ostrowiecki, wypleciony w Bałtowie.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mszą świętą. A stąd goście przeszli w barwnym, wesołym korowodzie na stadion sportowy. Prowadzili go starostowie dożynek Anna Chabior i Tomasz Ślęzak oraz marszałek województwa Adam Jarubas. Mieszkańcy każdego z 13 powiatów nieśli albo wieźli tradycyjne wieńce dożynkowe zrobione między innym ze zbóż.



- Staropolskim zwyczajem kłaniamy się rolnikom i dziękujemy im za pracę i za plony - mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.



I dodał, że kolejny rok był bardzo trudny dla rolników a bez zmiany prawa na szczeblu rządowym nie mogą oni liczyć na stabilizację. - Plony zbóż są niższe o 35 procent w porównaniu do ubiegłych lat. Aż 6,5 tysiąca gospodarstw w naszym województwie ucierpiało z powodu suszy. Ale ceny zbóż są niskie, między innymi z powodu eksportu z Ukrainy. Coraz trudniej być rolnikiem między innymi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i rozchwianego rynku – mówił. – Bez zmiany prawa na szczeblu rządowym rolnicy nie zaznają stabilizacji.



Punktem kulminacyjnym dożynek był wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego, który będzie reprezentował województwo świętokrzyskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Każdy wieniec została zaprezentowany przed scenom i tradycyjnie ośpiewany przez artystów reprezentujących danym powiat. Za najpiękniejszy wieniec tego roku uznano przywieziony przez powiat ostrowiecki, a powstał on w Bałowie a wykonała go Renata Marzec. – Robiłam go sama około 3 tygodni, ale materiał zbieram znaczniej dłużej. Już w czerwcu suszyłam pierwsze zboże, bo to ze żniw nie nadaje się do wieńca, jest już ciemne a ziarno łatwo się sypie. Dodałam też suszone i świeże kwiaty. Całość uzupełniła szarfa biało czerwono symbolizująca 100 rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę – mówiła.



Drugie miejsce zajął wieniec reprezentujący powiat kieleckie przygotowany w Miedzianej Górze przez Józefę Bucką. – Przygotowałam dwa wieńce, drugi mniejszy, niosły je dzieci – dodała.



Trzecią lokatę przyznano wieńcowi z powiatu sandomierskiego.



Podczas imprezy poznaliśmy finalistów wojewódzkiego konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”. Wygrało gospodarstwo Renaty i Piotra Kuźniców z gminy Pacanów.

Święto plonów jest również okazją do prezentacji lokalnych artystów, rękodzielników, a także dorobku świętokrzyskich instytucji kultury.



Uczestnicy dożynek mogli skosztować produktów regionalnych przygotowanych przez Członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie oraz Członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Swoje wyrobi jak soki, musy i przeciery z ekologicznych swoich owoców i warzyw oferowało gospodarstwo z Daleszyc, jedyne w województwie, które może prowadzić u siebie sprzedaż detaliczną. Prosto od producentów można było kupić czosnek, jabłka, śliwki czy nabiał.



Gwiazdą imprezy była Shazza, znana piosenkarka disco-polo, pop i dance. Po jej koncercie mieszkańcy kontynuowali zabawę z zespołem Camel.

