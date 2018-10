Wprowadźmy bezpłatne lekcje tenisa do podkarpackich szkół!

Do końca października szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do akcji Dzieciaki do Rakiet. Mają szansę otrzymać sprzęt tenisowy i szkolenia dla nauczycieli, by urozmaicić dzieciom lekcje WF.

Trwa już trzecia edycja akcji Dzieciaki do Rakiet. Dotychczas dzięki niej udało się wprowadzić bezpłatne lekcje tenisa do 50 szkół podstawowych, również na Podkarpaciu – w Lutoryżu oraz w czterech rzeszowskich podstawówkach.

Dziś kolejne szkoły mogą umożliwić swoim uczniom grę w tenisa na lekcjach WF. Aby było to możliwe, trzeba zgłosić się do akcji Dzieciaki do Rakiet. Może to zrobić każda szkoła podstawowa w Polsce, publiczna i niepubliczna.

– Gra w tenisa w tak młodym wieku przynosi same korzyści. To dyscyplina idealna dla dzieci, kształtująca kondycję, koordynację, wytrzymałość czy umiejętność analitycznego myślenia. Dla mnie to życiowa pasja i mam nadzieję, że wiele dzieciaków złapie tenisowego bakcyla – powiedziała Urszula Radwańska, czołowa polska tenisistka, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet.

70 szkół, które zostaną zakwalifikowane do akcji Dzieciaki do Rakiet, otrzyma sprzęt tenisowy umożliwiający prowadzenie zajęć. Nie jest do tego potrzebna żadna specjalna infrastruktura – wystarczy sala gimnastyczna czy szkolne boisko. Ponadto z każdej zakwalifikowanej szkoły dwóch nauczycieli przejdzie szkolenie z zakresu nauczania gry w tenisa. Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy z Polskiego Związku Tenisowego.

Aby się zgłosić do programu, szkoła musi przesłać krótki film lub zdjęcia ilustrujące sportowe pasje swoich uczniów. Można to zrobić do 31 października.

Jak zgłosić szkołę do akcji Dzieciaki do Rakiet?

1. Nagraj krótki filmik lub zrób zdjęcia pokazujące, jak dzieci z Twojej szkoły bawią się poprzez sport.

2. Wejdź na stronę www.dzieciakidorakiet.pl.

3. Wypełnij formularz i wgraj film lub zdjęcia. Pojawią się one na stronie po akceptacji moderatora. Masz na to czas do 31 października.

4. 5 listopada zostanie uruchomione głosowanie na poszczególne szkoły. Zagłosuj na swoją szkołę i śledź wyniki głosowania internautów na stronie www.dzieciakidorakiet.pl. Głosować będzie można do 16 grudnia.

Głosowanie internautów wyłoni 60 szkół zgłoszonych do programu. Ostatnich 10 szkół spośród tych, które uzyskały mniej głosów, wybierze kapituła akcji Dzieciaki do Rakiet – tak, by nawet mniejsze placówki miały równe szanse dostania się do programu. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia. Więcej szczegółów oraz regulamin akcji na stronie www.dzieciakidorakiet.pl