Prosecco, które nie powoduje kaca, po raz pierwszy pojawiło się na półkach w brytyjskich Lidlach w październiku 2017 r. Teraz przyszła kolej na Polskę. Jak to możliwe? Wyjaśniamy poniżej.

Prosecco Spumante Extra Dry to łagodnie wytrawne wino musujące o przyjemnych aromatach owocowych, ma być wyraźnie kwaskowe i delikatnie alkoholowe. Kluczowe jest jednak to, że ze względu na niższą zawartość siarczynów w składzie, wino to ma... nie powodować kaca.W jaki sposób ma działać taki trunek? Organiczne produkty muszą mieć mniejszą zawartość siarczynów w składzie. Kiedy normalne wino posiada ich kilkaset (wówczas może być dłużej świeże), prosecco z Lidla w nowej wersji ma mieć ich zaledwie kilkanaście lub maksymalnie kilkadziesiąt. Poza tym do produkcji takiego alkoholu używana jest woda z recyclingu i mniejsza ilość środków chemicznych, a winogrona uprawiane bez chemicznych nawozów, pestycydów czy środków owadobójczych.Na Wyspach butelka prosecco niepowodującego kaca kosztowała 8 funtów. w Polsce za butelkę o pojemności 750 ml zapłacimy 37,99 zł.